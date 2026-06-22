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Ван Харен: «Ред Булл» готовит крупнейший пакет обновлений к Австрии

Ван Харен: «Ред Булл» готовит крупнейший пакет обновлений к Австрии
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Команда «Ред Булл» рассчитывает решить важную проблему болида на домашнем этапе в Австрии благодаря самому масштабному пакету обновлений с начала сезона. Об этом сообщает нидерландский журналист Эрик ван Харен для издания De Telegraaf.

Как отмечает источник, важной частью программы развития стала работа над снижением веса RB22. В начале сезона машина Макса Ферстаппена и Исака Хаджара превышала минимально допустимую массу примерно на 12 кг. Сообщается, что благодаря новому пакету обновлений болиду практически удалось достичь целевого веса.

Обновления имеют значение не только с точки зрения результатов на трассе. Эффективность обновлений может повлиять на будущее Макса Ферстаппена в австрийской команде.

Несмотря на действующий контракт до конца 2028 года, четырёхкратный чемпион мира до сих пор не подтвердил, что останется в «Ред Булл» на сезон-2027. У нидерландца есть пункты, которые могут позволить досрочно расторгнуть контракт при невыполнении спортивных условий. Ранее сообщалось, что руководство команды рассчитывает в ближайшее время получить от нидерландца ясность относительно его дальнейших планов.

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