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Опубликован обновлённый рейтинг гонщиков Формулы-1 текущего сезона в игре F1 25

Опубликован обновлённый рейтинг гонщиков Формулы-1 текущего сезона в игре F1 25
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Компания Electronic Arts, которая занимается изданием серии спортивных гоночных игр по Формуле-1, представила свой рейтинг гонщиков после 10 этапов сезона-2026 в компьютерной игре F1 25.

Предлагаем вашему вниманию топ-22 пилотов этого рейтинга:

1. Макс Ферстаппен — 95 баллов.
2. Ландо Норрис — 92 балла.
3. Джордж Расселл — 92 балла.
4. Шарль Леклер — 92 балла.
5. Льюис Хэмилтон — 92 балла.
6. Оскар Пиастри — 91 балл.
7. Фернандо Алонсо — 89 баллов.
8. Андреа Кими Антонелли — 88 баллов.
9. Карлос Сайнс-младший — 85 баллов.
10. Пьер Гасли — 85 баллов.
11. Серхио Перес — 85 баллов.
12. Нико Хюлькенберг — 85 баллов.
13. Эстебан Окон — 84 балла.
14. Исак Хаджар — 84 балла.
15. Александер Албон — 83 балла.
16. Оливер Берман — 83 балла.
17. Валттери Боттас — 82 балла.
18. Габриэл Бортолето — 81 балла.
19. Лиам Лоусон — 80 баллов.
20. Лэнс Стролл — 77 баллов.
21. Франко Колапинто — 73 балла.
22. Арвид Линдблад — 73 балла.

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