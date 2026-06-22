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Зак Браун поддержал возвращение двигателей V8 в Формулу-1

Зак Браун поддержал возвращение двигателей V8 в Формулу-1
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун положительно отозвался об идее возвращения двигателей V8 в Формулу-1, которую ранее обсуждал президент ФИА Мохаммед бен Сулайем.

«В конечном счёте в вопросах технологий мы должны полагаться на «Мерседес». Однако всё, что мы слышим от президента ФИА о V8, более крупном двигателе внутреннего сгорания, правильном топливе, меньшей роли батареи, меньшей гибридизации и более громком звуке, звучит очень привлекательно.

Мои технические знания на этом, пожалуй, заканчиваются, но мне кажется, что это отличное направление для развития», — приводит слова Брауна издание RacingNews365.

Ранее бен Сулайем заявил, что решение о возвращении двигателей V8 в Формулу-1 уже принято и ожидается не позже 2031 года.

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