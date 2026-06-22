Кларксон: в «Феррари» говорят Леклеру, чтобы он перестал быть таким строгим к себе

Звёздный британский телеведущий Джереми Кларксон считает, что пилот «Феррари» Шарль Леклер слишком жёстко относится к собственным ошибкам и продолжает излишне критиковать себя даже после поддержки со стороны команды.

«Мне очень тяжело слышать, как Леклер говорит, что ему стыдно из-за своей аварии. Он слишком суров к самому себе. Я даже упомянул об этом в разговоре с людьми из «Феррари» после квалификации.

Я спросил: «Вы советуете ему перестать так себя изводить?»

И мне ответили: «Да, но чем чаще мы говорим, чтобы он перестал быть таким строгим к себе, тем сильнее он себя критикует», — сказал Кларксон в эфире подкаста F1 Nation.

Напомним, Леклер попал в аварию во время третьего сегмента квалификации к Гран-при Барселоны. А последних двух гонках монегасский пилот досрочно сошёл с дистанции.