Ватанабэ: в 2015 году у нас тоже был очень тяжёлый старт, но мы стали сильнее

Президент гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабэ обратился к болельщикам «Астон Мартин» с просьбой сохранять терпение на фоне сложного начала сезона-2026, напомнив о трудностях, с которыми «Хонда» столкнулась во время возвращения в Формулу-1 в 2015 году.

«Спасибо за вашу неизменную поддержку. Начало сезона-2026 получилось для нас очень непростым, и нынешнее положение команды далеко не соответствует нашим ожиданиям.

Однако в трудные моменты мы опираемся на дух борьбы, который является частью ДНК «Хонды» и гоночного подразделения. В 2015 году мы тоже столкнулись с очень тяжёлым стартом, но стали сильнее именно потому, что никогда не сдавались.

Все сотрудники команды продолжают усердно работать над улучшением силовой установки образца 2026 года, а наши отношения с «Астон Мартин» становятся всё более прочными.

В Барселоне мы провели общее собрание команды, которое стало отличной возможностью для открытого общения и укрепления взаимного доверия. Кроме того, мне удалось лично пообщаться со многими членами команды.

Как единая команда мы продолжим усердно трудиться вместе, опираясь на этот прочный фундамент. Мы никогда не сдадимся, чего бы это ни стоило. Мы понимаем, что результаты на данный момент вызывают разочарование, и сами разделяем эти чувства.

Но мы верим, что наш упорный труд принесёт плоды, и будем продолжать двигаться вперёд», — сказал Ватанабэ на видео для страницы «Хонды» в социальной сети.