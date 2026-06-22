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Палмер: Леклера нельзя считать вторым номером «Феррари»

Палмер: Леклера нельзя считать вторым номером «Феррари»
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Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер считает, что Шарля Леклера нельзя называть вторым номером «Феррари», несмотря на сложное положение монегаска в нынешнем сезоне.

«Во мне нет ни малейшей части, которая считала бы Леклера вторым пилотом. Я всегда очень высоко его оценивал.

На мой взгляд, он один из лучших гонщиков на стартовой решётке и в будущем вполне может стать чемпионом мира. Просто в этом году этого не произойдёт. У него было слишком много инцидентов, а проблемы с надёжностью в Барселоне тоже не помогли. Возможно, в последующие годы у него ещё появится шанс.

Если поставить себя на место Шарля, то он сейчас говорит:

«Фред [Вассёр], я всё ещё способен сотворить что-то особенное. Дай мне хотя бы ещё несколько гоночных уикендов. Да, я допустил слишком много ошибок, это очевидно. Но если мне удастся собрать всё воедино, я смогу выиграть несколько гонок подряд».

На данном этапе он просто будет просить дать ему время», — сказал Палмер в эфире подкаста F1 Nation.

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