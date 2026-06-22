Лоусон рассказал о поддержке Ферстаппена после своего увольнения из «Ред Булл»

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал о своих отношениях с четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном и отметил поддержку, которую получил от нидерландца после сенсационного ухода из «Ред Булл» в 2025 году.

«В целом Макс всегда был очень искренним человеком. Находясь на таком высоком уровне и добившись всех своих достижений, он вполне мог бы вести себя совершенно иначе. Но он не такой.

И дело не только во мне. Мне кажется, он такой со всеми. Макс просто хочет гоняться и любит говорить о машинах. Он любит обсуждать гонки. Когда я пришёл в паддок, заметил, что он всегда старался уделить мне внимание, поздороваться и всё такое.

Когда я был резервным пилотом, он знал, что я выступаю в Формуле-2, и постоянно спрашивал: «Как дела в Формуле-2? Как машина? Что нового? Какие ощущения?» Помню, тогда это казалось мне очень крутым.

Когда я попал в «Ред Булл» и прошёл через всё это, он очень меня поддерживал. Не хочу вдаваться в подробности, однако он действительно очень сильно меня поддерживал. В тот период я разговаривал со многими людьми, но обсуждал всё это и с ним.

Потому что я помню несколько его комментариев и несколько публикаций в соцсетях, которым он поставил лайк. И я понимаю, что для него это очень непростая ситуация, ведь он всё ещё находится внутри команды и всё такое. Однако у меня сложилось впечатление, что он зашёл настолько далеко, насколько вообще мог себе позволить, чтобы дать всем понять: то, что произошло, было неправильно», — сказал Лоусон в подкасте High Performance.