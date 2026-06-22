Сайнс — об адаптации: это может решить судьбу всей твоей карьеры

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс считает, что успехи и неудачи гонщиков Формулы-1 во многом зависят от того, насколько машина соответствует их стилю пилотирования.

«В конечном счёте то, что произошло в Барселоне, показывает, что в этом спорте нет никаких секретов. Думаю, в Формуле-1 очень высокий уровень таланта, но у каждого гонщика есть свои особенности в стиле пилотирования. Поэтому совершенно нормально, что одна машина хорошо подходит определённому пилоту, а другая — нет.

Настоящее мастерство гонщика заключается в том, чтобы уметь адаптироваться к любому болиду Формулы-1 и выжимать из него максимум. Примерно то же самое произошло со мной в 2022 году, когда в начале сезона у меня была «Феррари», которая мне не очень подходила. Затем я адаптировался, и, думаю, в 2023 и 2024 годах выступал на очень высоком уровне.

Это может решить судьбу всей твоей карьеры. Ты приходишь в команду с машиной, которая тебе не подходит, проводишь три года, пытаясь адаптироваться, или выступаешь на болиде, который никогда тебе не подходит, и в итоге начинаешь выглядеть совершенно бесполезным. А потом переходишь в другую команду, где машина идеально соответствует твоему стилю, и внезапно все считают тебя богом.

Этот спорт гораздо сложнее, чем думают люди. Нужно лучше объяснять его особенности, чтобы люди понимали, как всё устроено и почему смена команды никогда не бывает простой задачей», — приводит слова Сайнса FormulaPassion.