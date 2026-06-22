Берман заявил, что «отдал бы жизнь» за подиумы в составе «Хааса»

Пилот «Хааса» Оливер Берман признался, что уже полностью освоился в Формуле-1 и надеется побороться за подиум вместе с американской командой до конца сезона.

«Я хочу добиться максимально возможного результата с «Хаасом». Пятое место в Китае было невероятным. Четвёртое место в Мексике стало одним из лучших дней в моей жизни.

Именно ради таких эмоций ты и живёшь. Именно они заставляют тебя вставать по утрам. Именно они заставляют провести в тренажёрном зале лишний час, чтобы стать хотя бы на 1% лучше. Чтобы, когда ты сядешь в машину, ты мог выложиться на 100% и показать максимум своих возможностей.

Мне нравится каждая секунда происходящего, и я действительно получаю удовольствие от того, что являюсь пилотом Формулы-1. Думаю, я уже полностью освоился. Всё это больше не кажется чем-то новым. Я привык к постоянным перелётам, хотя они всё ещё бывают утомительными. Но теперь мне проще концентрироваться на хороших сторонах этой работы и меньше переживать из-за сложностей.

Надеюсь, мы сможем сохранить конкурентоспособную машину до конца года. Надеюсь, вместе с «Хаасом» мы будем бороться и за подиумы. Это главная цель. Я бы отдал жизнь ради этого», — сказал Берман в видео для Off The Grid.