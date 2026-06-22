Сьюзи Вольф: у девочек в картинге есть чёткая мечта — однажды попасть в F1 Academy

Управляющий директор F1 Academy Сьюзи Вольф заявила, что главной задачей чемпионата остаётся расширение числа девушек, занимающихся автоспортом, и отметила, что уже видит первые результаты работы серии.

«Для меня самое важное — чтобы рос общий пул талантов. Мы хотим, чтобы эти молодые гонщицы воспользовались своим шансом по максимуму и показали, на что они способны. Тогда лучшие из них смогут продолжить движение вперёд и подниматься всё выше в автоспорте.

Я чувствую этот импульс и действительно вижу, что наша работа оказывает влияние. Я бываю на картинговых трассах вместе со своим маленьким сыном. Он только начал заниматься гонками, и я своими глазами вижу, сколько девочек сейчас приходит в картинг.

У всех них есть чёткая мечта — однажды попасть в F1 Academy. Я увидела по нашей коллаборации с Hello Kitty и по анонсу сотрудничества с Disney, что у того, что мы создаём, действительно есть аудитория.

Идея в том, что в спорте есть место для тебя, что можно одновременно оставаться женственной и быть сильной. Благодаря сотрудничеству с Sephora мы также выходим на гораздо более широкую и молодую аудиторию. Поэтому я вижу, что у людей есть реальный интерес к тому, что мы делаем.

Я понимаю, что нам ещё предстоит пройти долгий путь, чтобы добиться настоящих перемен. На это требуется время, но я очень благодарна за поддержку со стороны Формулы-1, команд Формулы-1, наших болельщиков и более широкой аудитории. Все они помогают нам, как мне кажется, менять этот спорт к лучшему. Это займёт ещё какое-то время, но я думаю, что мы движемся в правильном направлении», — сказала Вольф в видео для YouTube-канале F1 Academy.