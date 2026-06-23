Кроссовер Xiaomi установил рекорд «Нордшляйфе» для беспилотных машин

Электрический кроссовер Xiaomi YU7 GT с пакетом Track Package и модулем автономной езды проехал круг по «Северной петле» «Нюрбургринга» за 10:29.483, установив таким образом рекорд трассы для беспилотных машин.

Кроссовер Xiaomi YU7 был представлен в 2025 году, а в апреле 2026-го дебютировала более производительная версия YU7 GT, оснащённая двумя электромоторами суммарной отдачей в 738 кВт (1004 л. с.).

Права на видео принадлежат Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Nürburgring.

В рамках пакета Track Package автомобиль лишён заднего дивана и оснащён каркасом безопасности. Ранее в этом году Рен Чжоуцан на Xiaomi YU7 GT с пакетом Track Package побил рекорд «Нордшляйфе» для кроссоверов, а позднее его время на этом же автомобиле перебил бельгиец Винсент Радермекер.

Ранее о необычном рекорде «Нордшляйфе» отчиталась компания Ligier — квадрицикл JS50 проехал самый медленный быстрый круг в истории трассы.