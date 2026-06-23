В «Мерседесе» одним эмодзи отреагировали на рекорд Месси на чемпионате мира

Команда Формулы-1 «Мерседес» отреагировала на историческое достижение капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу 2026 года. В матче со сборной Австрии аргентинец оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

После игры «Мерседес» опубликовал в социальных сетях фотографию Месси во время его визита в боксы команды на Гран-при Майами и сопроводил её единственным эмодзи — 🐐. Таким образом немецкий коллектив отсылает к прозвищу GOAT (Greatest of All Time — «величайший всех времён»).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).