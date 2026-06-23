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Сайнс похвалил Хэмилтона за прогресс в «Феррари»

Сайнс похвалил Хэмилтона за прогресс в «Феррари»
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Пилот «Уильямса» и экс-гонщик «Феррари» Карлос Сайнс-младший считает, что Льюис Хэмилтон заслуживает признания за то, как сумел изменить ситуацию после непростого начала карьеры в составе итальянской команды.

«Он заслуживает огромного признания за то, что сумел полностью изменить ситуацию по сравнению с прошлым годом. И заслуживает его за то, как именно он это сделал.

Конечно, ему также помогло изменение регламента. Потому что если бы ему пришлось ещё три года выступать на прошлогодней машине, то, возможно, мы бы не увидели того Льюиса Хэмилтона, которого видим в этом сезоне», — приводит слова Сайнса издание FormulaPassion.

Напомним, Хэмилтон пришёл в «Феррари» в предыдущем сезоне на место испанца. До победы семикратного чемпиона в Барселоне Сайнс был последним победителем «Скудерии», поднявшись на верхнюю строку подиума на Гран-при Мексики 2024 года.

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