Расселл рассказал, как намерен сократить отставание от Антонелли в чемпионате

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что намерен вернуться к «подсознательному» обучению, чтобы наверстать отставание от напарника Андреа Кими Антонелли в чемпионате.

«Всегда есть необходимость в улучшениях, потому что когда пилотируешь новую машину с новыми шинами, нужно эволюционировать. Но что я заметил — и у всех это по-разному, но я говорю о себе, оглядываясь на прошедшие годы, так это то, что мой стиль вождения естественным образом адаптировался к ограничениям машины и шин.

Я не гнался за решением, не углублялся в данные, не тратил столько времени на то, чтобы понять, в чём заключалась проблема, а потом уже не задумывался, как её решить. Всё сложилось само собой.

Пару лет назад у меня был тест на симуляторе, и я тренировался два дня подряд. В первый день ехал просто отлично — провёл целый день в Барселоне, а на следующий день, уже на втором круге, я показал время на две десятых быстрее и подумал: «Как, чёрт возьми, я только что проехал второй круг в два раза быстрее, чем за весь предыдущий день, когда я намотал 100 кругов?»

Поговорил с одним человеком на эту тему. Ты просто подсознательно усваиваешь то, что произошло, не думал, что езжу как-то по-другому, но мозг просто автоматически усвоил это, именно в таком состоянии хочу оказаться. Хочу вернуться к тому состоянию, когда подсознательно учусь, как стать лучше, не гонюсь за этими ответами, потому что знаю, что могу это сделать, делал это на протяжении всей своей карьеры, именно это меня вдохновляет.

У Кими всё складывается, поэтому он не стал специально к этому стремиться — у него просто всё идеально получается, знаю, что у меня тоже может снова всё сложиться, как это было в Австралии и Китае», — приводит слова Джорджа издание RacingNews365.