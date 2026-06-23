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Стелла объяснил, почему «Макларен» временно отказался от нового антикрыла

Стелла объяснил, почему «Макларен» временно отказался от нового антикрыла
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал, почему команда после дебюта нового переднего антикрыла была вынуждена продолжить его доработку.

«Переднее антикрыло — это проект, на понимание которого нам потребовалось несколько гонок. Нужно было точно разобраться, как его использовать и что именно оно даёт болиду. Мы увидели, что существуют определённые аспекты, связанные не только с аэродинамикой, но и с механической частью машины, которые требовали доработки.

После первого появления этого антикрыла внесли несколько изменений. Эти изменения оказались эффективными, поэтому сейчас довольны как уровнем производительности, так и соответствием полученных данных тем результатам, которые прогнозировали наши инструменты разработки. Это касается обеих машин», — приводит слова Стеллы RacingNews365.

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