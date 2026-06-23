В «Хонде» заявили о долгосрочных планах в Ф-1, несмотря на трудный старт с «Астон Мартин»

Президент Honda Racing Corporation (HRC) Кодзи Ватанабэ заявил, что компания сохраняет долгосрочные планы в Формуле-1, несмотря на сложный старт сотрудничества с «Астон Мартин».

«На данном этапе наша оценка ситуации и наша приверженность HRC и автоспорту остаются неизменными. Принятие вызова Формулы-1 по-прежнему является частью ДНК «Хонды» — и это не изменилось. Мы привержены долгосрочным обязательствам.

Руководство «Хонды» очень серьёзно относится к сложившейся ситуации и не удовлетворено текущими результатами. Существует общее понимание того, что необходимо добиться улучшений, и в то же время есть чёткое осознание, что проект следует оценивать в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а не по результатам этого года.

Руководство продолжает оказывать сильную поддержку и возлагать большие надежды, уделяя особое внимание процессу решения стоящих перед нами задач», — приводит слова Ватанабэ официальный сайт Формулы-1.