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«Дукати» объявила о продлении контракта с Марком Маркесом до 2028 года

«Дукати» объявила о продлении контракта с Марком Маркесом до 2028 года
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«Дукати» официально подтвердила продление контракта с семикратным чемпионом мира в классе MotoGP Марком Маркесом на сезон-2027 и сезон-2028.

Фото: Ducati

Подписание нового двухлетнего контракта стало первым в серии ожидаемых объявлений после завершения переговоров по коммерческому соглашению MotoGP. В ближайшее время «Дукати» также планирует подтвердить приход Педро Акосты, который составит пару Маркесу в заводской команде.

«Я красный. Искренне рад новому соглашению с командой «Дукати» и тому, что продолжаю оставаться частью этой семьи. Когда решил присоединиться к ним, был убеждён, что это самый конкурентоспособный проект. Они поверили в меня, мы построили отношения, основанные на доверии и усердной работе.

Продлив контракт, они ещё раз подтвердили свою приверженность, уважая мои сроки и давая мне душевное спокойствие, необходимое для принятия правильного решения.

В наш первый совместный год боролись за титул и завоевали его: это бесценный результат, подтверждающий, что выбранный нами путь был правильным.

Продолжаю участвовать в гонках, потому что люблю этот спорт и хочу достичь ещё более амбициозных целей. Убеждён, что это именно то место, где смогу это сделать. Пока я здесь, буду отдавать все силы, чтобы окрасить будущее в красный цвет», — приводит слова Маркеса пресс-служба команды.

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