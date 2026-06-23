Боттас — о прогрессе Хэмилтона: мелочи могут иметь огромное значение

Бывший напарник Льюиса Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас считает, что заметный прогресс британца в составе «Феррари» связан с тем, что семикратный чемпион мира наконец почувствовал себя комфортно в новой машине.

«Разумеется, чем лучше складываются дела на трассе, тем счастливее становятся люди. Сейчас он находится в хорошем состоянии, это приятно видеть.

Думаю, он показал, что никуда не растерял способность выдавать отличные квалификации и проводить великолепные гонки. Возможно, нынешняя машина отличается от тех, на которых он выступал раньше.

Возможно, это первый болид, в котором действительно есть часть его ДНК. Такие мелочи могут иметь огромное значение, потому что в нашем спорте всё решают очень небольшие отрывы. Поэтому приятно видеть, что у него всё складывается хорошо.

Удивлён ли я тем, что прошёл его первый сезон в «Феррари»? Да, я бы так сказал… Казалось, что он был слишком строг к самому себе. Но сейчас вернулся в более привычное для себя состояние, это приятно видеть», — приводит слова Боттаса портал Crash.net.