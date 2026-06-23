Шарль Леклер: моя единственная цель — стать чемпионом Формулы-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, несмотря на развитие собственных бизнес-проектов и инвестиционную деятельность, его главным приоритетом остаётся выступление в Формуле-1 и борьба за чемпионский титул.

«99% моего времени посвящено гонкам. Стараюсь быть лучшим гонщиком из возможных, думаю только о гонках и пытаюсь сделать всё, чтобы показывать максимальные результаты на трассе. Гонки — это главный приоритет сейчас и останутся им до самого завершения моей карьеры. Моя единственная цель сейчас — стать чемпионом мира. Это то, о чём я мечтал всю жизнь и ради чего всегда работал», — рассказал Шарль в подкасте Eight Sleep.