Расселл вспомнил о неожиданной ситуации после своей победы в Сингапуре

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал об инциденте, который произошёл сразу после его победы на Гран-при Сингапура 2025 года.

«Это было потрясающе. Очень длинная гонка. Стоять на подиуме рядом с Максом и Ландо, будучи при этом абсолютно вымотанным…

Есть одна вещь, которую люди могут не знать по фотографиям. В Сингапуре машину загоняют на специальную платформу. После предыдущих побед и за все эти годы я уже привык понимать, насколько далеко приходится прыгать вниз с машины.

Я спрыгнул и подумал: «Чёрт!» Падение оказалось хуже, чем думал, потому что я перелетел край платформы. Приземлившись, ударил ногу и подвернул лодыжку. Но адреналин всё перекрыл и помог мне пережить этот момент!» — приводит слова Расселла издание Racingnews365.