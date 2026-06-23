Расписание трансляций Гран-при Австрии — 2026

С 26 по 28 июня в календаре Формулы-1 запланирован восьмой этап сезона 2026 года — Гран-при Австрии. Все заезды можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен в сервисе F1 TV.

На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии гоночный уикенд можно будет увидеть на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в России не запланировано. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда, где отразит все основные события.

Формула-1. Гран-при Австрии — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское):

Пятница, 26 июня:

14:30. Первая тренировка;

18:00. Вторая тренировка.

Суббота, 27 июня:

13:30. Третья тренировка;

17:00. Квалификация.

Воскресенье, 28 июня:

16:00. Гонка.