ФИА утвердила изменения в моторном регламенте Формулы-1 на ближайшие два года

Всемирный совет по автоспорту ФИА одобрил ряд изменений в спортивном, техническом и финансовом регламентах Формулы-1, включая корректировки моторного регламента на сезон-2027 и сезон-2028.
Главным одобренным изменением стало перераспределение соотношения двигателя внутреннего сгорания и системы рекуперации энергии.
Утверждённый пакет включает целевые корректировки мощности двигателя внутреннего сгорания, расхода энергии топлива и использования системы рекуперации энергии. Кроме того, команды получат большую гибкость в управлении энергетическими режимами. Напомним, как будет изменено соотношение ДВС и электрической части.
|...
|2026
|2027
|2028
|Двигатель внутреннего сгорания
|Максимальная мощность
|400 кВт
|420 кВт
|450 кВт
|Увеличение расхода топлива
|5%
|13%
|MGUK
|Максимальная мощность
|350 кВт
|300 кВт
|300 кВт
|Максимальная мощность в режиме обгона
|350 кВт
|350 кВт
|350 кВт
|Максимальная мощность рекуперации
|350 кВт
|375 кВт
|400 кВт
|Распределение мощности ДВС/MGUK
|53/47
|58/42
|60/40
Также ФИА подтвердила увеличение продолжительности предсезонных тестов с трёх до четырёх дней начиная с 2027 года. Решение связано со сложностью нынешнего поколения автомобилей. Дополнительно отметили, что режим тепловой угрозы может быть объявлен по отдельности для спринт-заездов и основной гонки, либо также вместе на обе гонки.
Кроме того, были внесены изменения в правила использования режима повышенной мощности в условиях низкого сцепления, когда трасса мокрая и плохая видимость. Его можно будет использовать, но с ограничением по падению мощности.
Среди других изменений значатся уточнения правил, касающихся поставок силовых установок, ознакомительных кругов перед стартом, дистанции гонок на отдельных трассах, а также ряда положений финансового регламента.