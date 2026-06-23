Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: рекорд Месси, взлёт Бразилии, вылет Турции
Смотреть трансляцию
15:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА утвердила изменения в моторном регламенте Формулы-1 на ближайшие два года

ФИА утвердила изменения в моторном регламенте Формулы-1 на ближайшие два года
Комментарии

Всемирный совет по автоспорту ФИА одобрил ряд изменений в спортивном, техническом и финансовом регламентах Формулы-1, включая корректировки моторного регламента на сезон-2027 и сезон-2028.

Главным одобренным изменением стало перераспределение соотношения двигателя внутреннего сгорания и системы рекуперации энергии.

Утверждённый пакет включает целевые корректировки мощности двигателя внутреннего сгорания, расхода энергии топлива и использования системы рекуперации энергии. Кроме того, команды получат большую гибкость в управлении энергетическими режимами. Напомним, как будет изменено соотношение ДВС и электрической части.

...202620272028
Двигатель внутреннего сгорания
Максимальная мощность400 кВт420 кВт450 кВт
Увеличение расхода топлива5%13%
MGUK
Максимальная мощность350 кВт300 кВт300 кВт
Максимальная мощность в режиме обгона350 кВт350 кВт350 кВт
Максимальная мощность рекуперации350 кВт375 кВт400 кВт
Распределение мощности ДВС/MGUK53/4758/4260/40

Также ФИА подтвердила увеличение продолжительности предсезонных тестов с трёх до четырёх дней начиная с 2027 года. Решение связано со сложностью нынешнего поколения автомобилей. Дополнительно отметили, что режим тепловой угрозы может быть объявлен по отдельности для спринт-заездов и основной гонки, либо также вместе на обе гонки.

Кроме того, были внесены изменения в правила использования режима повышенной мощности в условиях низкого сцепления, когда трасса мокрая и плохая видимость. Его можно будет использовать, но с ограничением по падению мощности.

Среди других изменений значатся уточнения правил, касающихся поставок силовых установок, ознакомительных кругов перед стартом, дистанции гонок на отдельных трассах, а также ряда положений финансового регламента.

Материалы по теме
Бен Сулайем — о принятых изменениях в регламенте: несём ответственность за защиту Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android