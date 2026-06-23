ФИА утвердила изменения в моторном регламенте Формулы-1 на ближайшие два года

Всемирный совет по автоспорту ФИА одобрил ряд изменений в спортивном, техническом и финансовом регламентах Формулы-1, включая корректировки моторного регламента на сезон-2027 и сезон-2028.

Главным одобренным изменением стало перераспределение соотношения двигателя внутреннего сгорания и системы рекуперации энергии.

Утверждённый пакет включает целевые корректировки мощности двигателя внутреннего сгорания, расхода энергии топлива и использования системы рекуперации энергии. Кроме того, команды получат большую гибкость в управлении энергетическими режимами. Напомним, как будет изменено соотношение ДВС и электрической части.

... 2026 2027 2028 Двигатель внутреннего сгорания Максимальная мощность 400 кВт 420 кВт 450 кВт Увеличение расхода топлива 5% 13% MGUK Максимальная мощность 350 кВт 300 кВт 300 кВт Максимальная мощность в режиме обгона 350 кВт 350 кВт 350 кВт Максимальная мощность рекуперации 350 кВт 375 кВт 400 кВт Распределение мощности ДВС/MGUK 53/47 58/42 60/40

Также ФИА подтвердила увеличение продолжительности предсезонных тестов с трёх до четырёх дней начиная с 2027 года. Решение связано со сложностью нынешнего поколения автомобилей. Дополнительно отметили, что режим тепловой угрозы может быть объявлен по отдельности для спринт-заездов и основной гонки, либо также вместе на обе гонки.

Кроме того, были внесены изменения в правила использования режима повышенной мощности в условиях низкого сцепления, когда трасса мокрая и плохая видимость. Его можно будет использовать, но с ограничением по падению мощности.

Среди других изменений значатся уточнения правил, касающихся поставок силовых установок, ознакомительных кругов перед стартом, дистанции гонок на отдельных трассах, а также ряда положений финансового регламента.