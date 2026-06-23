Леклер рассказал, почему начал заниматься бизнесом во время карьеры в Формуле-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что получает удовольствие от создания собственных проектов и работы с людьми, поэтому решил заниматься бизнесом ещё до завершения гоночной карьеры.

«Прежде всего потому, что мне нравится творчество. Мне очень интересно создавать что-то на основе собственного видения. Кроме того, я люблю работать с людьми.

Как уже говорил, общение с людьми и попытки помочь им раскрыть свой потенциал — это то, что мне действительно нравится. Создавать команду и вместе двигаться к одной цели, превращая идею в реальность, — это процесс, который приносит мне огромное удовольствие.

На самом деле, это очень похоже на мой спорт, потому что мы все работаем ради одной цели. Видеть, как множество людей движутся в одном направлении и с такой страстью стремятся добиться успеха, — это прекрасно», — рассказал Шарль в подкасте Eight Sleep.