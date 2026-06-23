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Шифф — о «Ред Булл»: какой стимул показывать высокий уровень, если за это наказывают?

Шифф — о «Ред Булл»: какой стимул показывать высокий уровень, если за это наказывают?
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Эксперт Sky Sports F1 и гонщица Наоми Шифф усомнилась, насколько действующая система поддержки отстающих производителей двигателей мотивирует участников чемпионата, приведя в пример ситуацию с «Ред Булл».

«Меня всегда немного смущают подобные наказания за хорошую работу или успешную разработку. Понимаю, почему такая система должна существовать, потому что, как мы только что обсуждали, никто не хочет видеть, как одна команда или один пилот доминируют над всеми остальными.

Но в то же время возникает вопрос: какой стимул показывать высокий уровень, если за это тебя фактически наказывают?

Сейчас в «Ред Булл», вероятно, думают: «Чёрт возьми, да, это здорово. Первый двигатель, который мы полностью разработали самостоятельно, получился очень быстрым, хотя и имеет проблемы с надёжностью. Но если бы наш мотор не оказался настолько хорошим, мы, возможно, смогли бы провести дополнительные доработки».

Особенно сейчас, когда команды начинают понимать, как эти машины и двигатели работают на трассе в реальных условиях. Возможно, есть вещи, которые «Ред Булл» сделал бы иначе или хотел бы изменить.

Но его возможности ограничены, тогда как у других есть шанс внести такие изменения. Интересно, насколько сильно это способно изменить расстановку сил в чемпионате», — сказала Шифф в эфире подкаста Up To Speed.

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