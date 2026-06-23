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Деймон Хилл предположил, что команды могут пытаться обойти систему ADUO

Деймон Хилл предположил, что команды могут пытаться обойти систему ADUO
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Бывший чемпион Формулы-1 Деймон Хилл заявил, что команды могут использовать систему ADUO в своих интересах, скрывая реальную мощность двигателей после того, как силовая установка «Ред Булл» была признана сильнейшей.

«Довольно интересно, судя по всему, сейчас появляются люди, которые пытаются обойти систему. Мы полагаем, некоторые команды, возможно, обладают большим потенциалом, чем показывают, потому что знают: их ждут санкции, когда появится возможность развития ADUO. Поэтому они говорят: «Ну, я не покажу вам, на что я способен, пока вы не внедрите изменения, а после этого сниму маску и раскрою свою истинную сущность», — приводит слова Хилла издание GPblog.

Ранее ФИА объявила, что в рамках программы ADUO команды, отстающие в мощности, получат возможность дополнительных доработок. «Ред Булл», чей двигатель признан эталонным, таких возможностей не получит.

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