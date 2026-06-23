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«Является фаворитом». Хельмут Марко оценил расклад сил перед Гран-при Австрии

«Является фаворитом». Хельмут Марко оценил расклад сил перед Гран-при Австрии
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Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что именно «Мерседес» остаётся главным фаворитом чемпионата, хотя немецкая команда уже столкнулась с несколькими сходами из-за проблем с надёжностью.

«С учётом нового регламента «Мерседес» явно является фаворитом. Однако они уже столкнулись со второй поломкой двигателя, что для них весьма необычно.

В целом нужно сказать, что на данном этапе действия регламента обновления действительно очень эффективны. Можно отыграть до пяти десятых секунды на круге.

Впервые «Ред Булл» использует машину, которая соответствует минимальному весу. Поэтому команда тоже наверняка будет среди претендентов. Надеюсь, Макс сможет бороться в лидирующей группе. «Мерседес» остаётся фаворитом, но остальная часть пелотона выглядит более чем интересно», — приводит слова Марко издание RacingNews365.

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