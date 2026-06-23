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Пилот Академии «Ред Булл» Никола Цолов обеспечил себе место в Ф-1 на сезон-2027 — SoyMotor

Пилот Академии «Ред Булл» Никола Цолов обеспечил себе место в Ф-1 на сезон-2027 — SoyMotor
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Болгарский гонщик Никола Цолов станет пилотом команды «Рейсинг Буллз» Формулы-1 в сезоне 2027 года. Об этом сообщает испанское издание SoyMotor.

По информации источника, выступающий за Campos Racing в Формуле-2 Цолов уже гарантировал себе повышение в «Королевские гонки» благодаря впечатляющим результатам в младших сериях и поддержке программы «Ред Булл».

В нынешнем сезоне 19-летний болгарин проводит дебютный год в Формуле-2 и занимает второе место в общем зачёте, уступая лидеру всего шесть очков. На его счету уже три победы, включая успех в основной гонке первого этапа сезона в Австралии.

Отмечается, что окончательная конфигурация состава «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» на 2027 год будет зависеть от будущего четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена. Если нидерландец останется в «Ред Булл», то одному из нынешних пилотов «Рейсинг Буллз», вероятнее всего, придётся покинуть команду.

Цолов ранее также входил в число гонщиков, работавших с менеджерской программой Фернандо Алонсо, хотя сейчас уже не является её частью.

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