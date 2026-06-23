Хэмилтон: если потребуется, я скорректирую направление развития болида

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о борьбе за титул и раскрыл, что готов помочь в корректировке развития болида SF-26, если это понадобится команде.

«Честно говоря, учитывая то, как начался этот сезон, я вообще не думаю об этом в таком ключе. Я не думаю о восьмом титуле. Конечно, мы работали ради того, чтобы получить возможность побеждать, но я всегда понимал, что на это требуется время.

«Мерседес» с самого начала сезона получил невероятно быструю машину, и оба её пилота отлично справляются со своей работой. Мы знаем, что уступаем им в мощности двигателя. Будут трассы с очень длинными прямыми, где это станет ещё более серьёзной проблемой…

Но в основе у нас очень хорошая машина. Если мы продолжим добавлять производительность и сможем проходить повороты быстрее, то, возможно, немного сократим это отставание, пока не улучшим двигатель или не ликвидируем дефицит мощности. Сейчас очень сложно смотреть слишком далеко вперёд. Думаю, нужно двигаться шаг за шагом, от гонки к гонке, от недели к неделе.

Перед Австрией я буду на базе. Мы проведём разбор данных, поговорим с аэродинамистами, посмотрим, какие обновления находятся в разработке, когда они появятся и какой эффект должны дать. И, если потребуется, я постараюсь скорректировать направление развития в ту сторону, которая, как мне кажется, лучше подойдёт болиду.

Мы просто продолжим атаковать и получать удовольствие от происходящего. Нужно не забывать наслаждаться этим процессом», — приводит слова Хэмилтона портал RacingNews365.