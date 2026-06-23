Госдума РФ закрепит статус гоночной техники

В Государственную Думу Российской Федерации внесён законопроект, который впервые закрепляет в российском законодательстве особый статус спортивной гоночной техники. Речь идёт о болидах, картах, багги, спортивных мотоциклах и других машинах, используемых исключительно на соревнованиях.

Авторы инициативы предлагают создать единые правила их учёта и идентификации, а также исключить такую технику из-под действия законодательства о самоходных машинах.

Специализированная гоночная техника до сих пор не имеет чёткого правового статуса. С одной стороны, она не предназначена для движения по дорогам общего пользования, не подлежит государственной регистрации и используется исключительно в рамках спортивных соревнований. С другой — действующее законодательство не выделяет такие машины в отдельную категорию, из-за чего на практике возникают сложности с их учётом, перевозкой, приобретением и эксплуатацией.

Законопроект предлагает устранить этот пробел. В частности, вводится понятие гоночного спортивного оборудования, а Министерство спорта России получает полномочия по установлению единых требований к его идентификации и учёту.

Предполагается, что централизованный учёт такой техники будут вести общероссийские спортивные федерации по соответствующим видам спорта. Они же смогут выдавать документы, подтверждающие соответствие оборудования установленным требованиям.

Кроме того, законопроект исключает гоночное спортивное оборудование из сферы регулирования закона о самоходных машинах и других видах техники. Авторы инициативы отмечают, что подобные машины используются исключительно в спортивной среде, поэтому их эксплуатация должна регулироваться профильным спортивным законодательством.

«Автомотоспорт — это не только соревнования, но и площадка для развития инженерных решений, подготовки технических специалистов и внедрения новых технологий. Сегодня специализированная спортивная техника фактически находится в серой правовой зоне. Законопроект создаёт прозрачные правила её учёта и эксплуатации, что позволит повысить безопасность соревнований и создать дополнительные стимулы для развития отечественной спортивной индустрии», — заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, вице-президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Антон Немкин.