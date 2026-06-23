В Формуле-Е рассказали о важности для серии этапа в Зандворте

Генеральный директор Формулы-Е Джефф Доддс заявил, что рассматривает автодром в Зандворте как место, которое может стать настоящим домом чемпионата. Первоначальное многолетнее соглашение с промоутерами на Е-при в Нидерландах рассчитано на три года и включает возможность продления.

«Я очень хорошо узнал руководство трассы за эти годы, а также Менно де Йонга и команду там. Думаю, мы разделяем страсть к одним и тем же вещам. Не случайно они провели самую стабильную гонку в календаре Формулы-1. Они очень сосредоточены на проведении мероприятий Формулы-1 в другом стиле.

Опять же, во всех наших разговорах с ними, я думаю, мы нашли много общего на очень раннем этапе, и с ними было абсолютное удовольствие работать. Я думаю, ещё одна очень хорошая вещь в том, что мы сможем создать фан-зону и настоящую фестивальную атмосферу в этом пространстве, которая будет оживлённой и очень энергичной, и это именно то, что мы хотим.

Мы все видели, что произошло, когда мы поехали в Хараму в Мадриде. Там маленькая, закрытая трасса, которая держит всех в одном пространстве, и у всех создаётся ощущение, что здесь действительно живо, действительно захватывающе и что все являются его частью», — приводит слова Доддса RacingNews365.