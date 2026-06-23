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Тото Вольф призвал Формулу-1 держаться подальше от BoP из WEC

Тото Вольф призвал Формулу-1 держаться подальше от BoP из WEC
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф высказался о балансе производительности (ВоР), используемом в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

«Появление ADUO? Думаю, это был защитный механизм, как и задумывалось, чтобы избежать ситуации 2014 года, когда один производитель двигателей имел такое преимущество и ушёл в отрыв по тестовому километражу и результатам гонок. Мы были на хорошей стороне этого, но именно этого мы хотели избежать, особенно для новичков, таких как «Ауди», и в некоторой степени «Хонда» с «Астон Мартин», а также «Ред Булл», конечно.

И именно таким он и должен быть. У меня появляется аллергическая реакция, когда я говорю о BoP. Это то, от чего мы должны держаться подальше в Формуле-1. Это политический беспорядок во всех других сериях. Это также заставляет производителей уходить из спорта, и я был очень близок к этому, как вы можете себе представить, в DTM, в GT, в Ле-Мане.

Нас никогда не должно искушать согласие на то, как должен распределяться баланс производительности. Если ADUO есть механизм, состоящий из тонкой настройки, чтобы никто не оказался в неловком положении со стороны производительности силовой установки, то это правильный путь, а попытки задействовать баланс через аэродинамику — что-то абсолютно другое», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

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