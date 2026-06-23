В «Хонде» объяснили проблемы с болидом «Астон Мартин», появившиеся в сезоне-2026

Президент Honda Racing Corporation (HRC) Кодзи Ватанабэ высказался о причинах проблем с силовой установкой в сезоне-2026 Формулы-1.

«Важно признать, что текущая ситуация принципиально отличается от того времени, когда мы работали вместе с «Ред Булл». Регламент довольно сложный, это новое партнёрство с «Астон Мартин», топливо — Aramco — новый партнёр, а смазочные материалы — Valvoline, тоже новые. Так что всё для нас новое, и это непросто.

Восстановление после задержки, вызванной нашим предыдущим уходом, заняло время. Так что поздний старт разработки, а также время, необходимое для восстановления необходимых мощностей и возможностей, а также возвращения нужных талантов, были значительными факторами», — приводит слова Ватанабэ пресс-служба Формулы-1.