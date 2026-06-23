Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Хонде» объяснили проблемы с болидом «Астон Мартин», появившиеся в сезоне-2026

В «Хонде» объяснили проблемы с болидом «Астон Мартин», появившиеся в сезоне-2026
Комментарии

Президент Honda Racing Corporation (HRC) Кодзи Ватанабэ высказался о причинах проблем с силовой установкой в сезоне-2026 Формулы-1.

«Важно признать, что текущая ситуация принципиально отличается от того времени, когда мы работали вместе с «Ред Булл». Регламент довольно сложный, это новое партнёрство с «Астон Мартин», топливо — Aramco — новый партнёр, а смазочные материалы — Valvoline, тоже новые. Так что всё для нас новое, и это непросто.

Восстановление после задержки, вызванной нашим предыдущим уходом, заняло время. Так что поздний старт разработки, а также время, необходимое для восстановления необходимых мощностей и возможностей, а также возвращения нужных талантов, были значительными факторами», — приводит слова Ватанабэ пресс-служба Формулы-1.

Материалы по теме
Возвращение Алонсо в «Альпин» — самый дикий слух лета в Ф-1. От перехода проиграют все
Возвращение Алонсо в «Альпин» — самый дикий слух лета в Ф-1. От перехода проиграют все
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android