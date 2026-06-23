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«Хэмилтон меня догнал». Жан Алези пошутил о победе Льюиса в составе «Феррари»

«Хэмилтон меня догнал». Жан Алези пошутил о победе Льюиса в составе «Феррари»
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Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези отреагировал на первую победу Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари», которая произошла на Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

— Начавшиеся проблемы у [Шарля Леклера] это не эффект Хэмилтона?
— Исключено. Льюис точно не разучился гоняться. Я был счастлив за него после победы в Барселоне. Я знаю, как сильно он этого хотел. Позволишь мне пошутить?

— Хоть дважды.
— Хэмилтон догнал меня. В «Феррари» у нас 1-1 по победам!

— Но, по-твоему, эта «Феррари» 2026 года может думать о возобновлении борьбы за чемпионат?
 — Хочешь правду?

— Ну, естественно.
— Тогда нет. У «Феррари» очень хороший проект, она конкурентоспособна, но уступает «Мерседесу». «Серебряные стрелы» в этом году не догнать. Можно выиграть несколько гонок, это да. Но титул вне досягаемости, — приводит слова Алези Лео Туррини на своём сайте.

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