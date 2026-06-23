«Хэмилтон меня догнал». Жан Алези пошутил о победе Льюиса в составе «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези отреагировал на первую победу Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари», которая произошла на Гран-при Барселоны-Каталуньи.

— Начавшиеся проблемы у [Шарля Леклера] это не эффект Хэмилтона?

— Исключено. Льюис точно не разучился гоняться. Я был счастлив за него после победы в Барселоне. Я знаю, как сильно он этого хотел. Позволишь мне пошутить?

— Хоть дважды.

— Хэмилтон догнал меня. В «Феррари» у нас 1-1 по победам!

— Но, по-твоему, эта «Феррари» 2026 года может думать о возобновлении борьбы за чемпионат?

— Хочешь правду?

— Ну, естественно.

— Тогда нет. У «Феррари» очень хороший проект, она конкурентоспособна, но уступает «Мерседесу». «Серебряные стрелы» в этом году не догнать. Можно выиграть несколько гонок, это да. Но титул вне досягаемости, — приводит слова Алези Лео Туррини на своём сайте.