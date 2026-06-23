«Ауди» использовала обновлённый двигатель после ADUO уже в Испании — Motorsport

Команда Формулы-1 «Ауди» использовала обновлённый двигатель уже на Гран-при Барселоны-Каталуньи, о чём сообщили в издании Motorsport.

«Ауди» удивила паддок Формулы-1, когда стало известно, что она представила новый двигатель уже на Гран-при Барселоны после того, как ФИА сообщила результаты первого замера для ADUO.

Механизм ADUO позволяет поставщикам двигателей, испытывающим недостаток мощности, вводить дополнительные обновления, и первый замер состоялся после Гран-при Канады, причём ФИА опубликовала результаты производителям в Монако после установления производительности каждой силовой установки.

Однако опасения, высказанные «Ред Булл», двигатель которого ФИА определила как эталон для ДВС, побудили руководящий орган пересмотреть процесс, хотя результаты оставались действительными до дальнейшего уведомления со стороны федерации.

Чего никто не ожидал, так это того, что один из производителей, имеющих право на ADUO, будет готов внедрить обновления уже на следующей гонке в Барселоне. Документ ФИА, раскрывающий новые компоненты силовой установки в пятницу на этапе в Каталонии, действительно указывал, что обе машины «Ауди» оснащаются новыми двигателями внутреннего сгорания и турбокомпрессорами, но это осталось почти незамеченным.

Motorsport с тех пор узнал, что эти силовые установки включали ряд доработок, хотя и незначительных, в основном направленных на улучшение управляемости. Быстрая реакция «Ауди» застала многих наблюдателей и подчёркивает, как долго проект разрабатывался за кулисами в Ингольштадте и Хинвиле, поскольку модернизированные двигатели были фактически готовы, ожидая одобрения регламента, прежде чем были доставлены прямо в паддок Барселоны.

Это обновление, как известно, является лишь первым шагом в рамках широкой программы разработки, поскольку «Ауди» продолжает совершенствовать свой пакет на протяжении всей кампании», — говорится в статье.