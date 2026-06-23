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Журналист объяснил, когда могут быть пересмотрены результаты ГП Монако Ф-1

Журналист объяснил, когда могут быть пересмотрены результаты ГП Монако Ф-1
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Журналист Ян ван дер Бургт объяснил, когда будут пересмотрена результаты Гран-при Монако Формулы-1 — 2026 из-за апелляций команд «Ред Булл» и «Макларен», поданных из-за решения ФИА вернуть Пьеру Гасли («Альпин») подиум.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Пьер Гасли
Alpine
+20.369

«Маленький шанс, что что-то действительно будет сделано с этим результатом, был бы в основном приятным бонусом, но это, похоже, не является основной целью. Всё это означает, однако, что результат Гран-при Монако останется неопределённым на некоторое время.

Для подачи дела в ICA (Международный апелляционный суд ФИА) каждая сторона должна была заплатить невозвращаемый сбор в размере € 5 тыс. и внести залог в размере € 20 тыс. С момента подачи у команд есть 15 дней для подачи официальных апелляций. После этого отвечающая сторона — в данном случае ФИА — имеет ещё 15 дней для подачи официальной защиты.

Все документы должны быть представлены на французском и английском языках по почте в офис ICA в Париже, а также по одной цифровой копии на каждом языке. Само слушание может состояться только после того, как обе стороны представят свои позиции, и, опять же, только по истечении 15 дней. Если обе стороны используют полное разрешённое время, слушание по делу Монако состоится не ранее 31 июля, более чем через 54 дня после гонки. Президент ICA может ускорить разбирательство, но только с согласия всех участвующих сторон», — написал ван дер Бургт в статье для RacingNews365.

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