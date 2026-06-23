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В «Хонде» высказались о работе с Лоуренсом Строллом на фоне проблемного болида сезона-2026

В «Хонде» высказались о работе с Лоуренсом Строллом на фоне проблемного болида сезона-2026
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Президент Honda Racing Corporation (HRC) Кодзи Ватанабэ высказался о владельце команды Формулы-1 «Астон Мартин» Лоуренсе Стролле.

«Прибавка в скорости у болидов? Это не изменит ситуацию в одночасье, так что наш подход остаётся неизменным, и мы продолжим работать с прицелом на долгосрочную перспективу.

Партнёрство с «Астон Мартин» довольно новое, и я думаю, что нужно время, чтобы построить прочные отношения. Мы на пути к крепким взаимоотношениям. Я часто общаюсь с Лоуренсом Строллом, и честное общение делает наше партнёрство сильнее.

Он сильно верит в возможности «Хонды». Конечно, он не удовлетворён, и я не удовлетворён текущей ситуацией, но мы часто обсуждаем, как мы можем восстановиться из текущей ситуации, включая производительность силовой установки, производительность шасси, работу команды и всё необходимое, чтобы вернуться в то положение, где мы хотим быть», — приводит слова Ватанабэ пресс-служба «Формулы-1».

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