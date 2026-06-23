Алези заявил, что неблагоразумно сравнивать его с Леклером в «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези высказался о пилоте «Феррари» Шарле Леклере.

— Не страдает ли Леклер «синдромом Алези»? То есть ему суждено повторить судьбу — быть любимым многими, но так и не завоевать ни черта за карьеру?

— Нет, ни в коем случае. Сравнение неблагоразумно. И если хочешь, я попытаюсь объяснить почему.

— Прошу.

— Итак, признаю, что между нами есть сходство. Я попал в Маранелло в период технического кризиса, настолько, что мой великий друг Михаэль [Шумахер], гигант, не выиграл сразу! Леклер пережил аналогичную ситуацию. Однако…

— Однако?

— Ему не нужно ничего доказывать. Он топ-пилот, и он это доказал. Кроме того, тот факт, что он решил продлить контракт, означает, что Шарль верит в технический проект, он увидел что-то, что внушает ему доверие.

— Значит, он восстановится.

— Уверен! Знаешь, в жизни каждого пилота бывают моменты, когда всё идёт наперекосяк. У него это случилось недавно, — приводит слова Алези Лео Туррини на своём сайте.