Лиам Лоусон рассказал о жертвах семьи ради его карьеры в автоспорте

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») рассказал о роли семьи в своей карьере.

«Что я могу сказать своей семье? Спасибо. Я чувствую, что никогда не смогу отплатить за количество жертв, и дело не только в деньгах. Мой отец, мои родители недавно нашли открытку, около года назад, которую мой брат написал моему отцу. Мой брат на два года младше меня.

Он написал её, когда ему было около пяти или шести лет, и текст на ней такой: «Дорогой папа, если мне понравятся гонки, ты будешь проводить со мной больше времени, как с Лиамом?» Честно говоря, для моих братьев и сестёр и семьи, которые отказались от столь многого, а именно времени с моим отцом, никогда не были с ним в отпуске, никогда ничего не делали, всегда были… да, у меня потрясающая семья», — сказал Лоусон на High Performance Podcast.