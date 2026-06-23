«Макларен» привезёт в Австрию версию крыла «Макарена» — The Race

Команда Формулы-1 «Макларен» привезёт на восьмой этап сезона-2026 Формулы-1 Гран-при Австрии собственную версию крыла «Макарена», о чём сообщили в издании The Race.

Впервые «перевёрнутое» заднее антикрыло было представлено публике на предсезонных тестах «Королевских гонок» в Бахрейне, когда на болиде SF-26 команды «Феррари» появилась эта новинка, которую журналисты и фанаты прозвали «Макареной».

Итальянский коллектив в боевых условиях поставил это крыло на Гран-при Майами, где такое же обновление появилось и на машине RB22 команды «Ред Булл» на том же этапе в США.

Гран-при Австрии пройдёт с 26 по 28 мая на автодроме в Шпильберге.