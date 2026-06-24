62-летний французский автогонщик итальянского происхождения Жан Алези заявил, что 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», станет чемпионом Формулы-1 в сезоне-2026.

— Кто возьмёт титул в 2026-м?

— Антонелли. Парень слишком силён. Посмотри, Расселл — не слабый гонщик, он мне нравится. Но по гоночному темпу Кими его просто переигрывает. В гонке Кими — зверь! И ещё он мне нравится как личность, он обаятельный молодой человек, — приводит слова Алези Лео Туррини на своём сайте.

После семи этапов нынешнего сезона Антонелли возглавляет личный зачёт, набрав 156 очков. На втором месте идёт Льюис Хэмилтон («Феррари») — 115 баллов.