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Жан Алези оценил работу Фредерика Вассёра в «Феррари»

Жан Алези оценил работу Фредерика Вассёра в «Феррари»
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62-летний французский автогонщик итальянского происхождения Жан Алези высказался о руководителе команды Формулы-1 «Феррари» Фредерике Вассёре.

— Тебе нравится и Вассёр?
— Да, да. У Фреда есть опыт, в младших категориях он научился управлять командой и пилотами. Ему нужно дать продолжать свою работу. «Феррари» меняла слишком много и слишком часто, — приводит слова Алези Лео Туррини на своём сайте.

Вассёр в 1996 году основал команду ASM, которая в партнёрстве с «Рено» выиграла чемпионат Франции Формулы-3 (с гонщиком Дэвидом Селенсом) в 1998 году и чемпионаты Евросерии Формулы-3 в партнёрстве с «Мерседесом» (с гонщиками Джейми Грином, Льюисом Хэмилтоном, Полом ди Рестой и Роменом Грожаном) с 2004 по 2007 год.

С 2016-го работает в Формуле-1, где сначала был руководителем «Рено», затем ушёл в «Заубер» и «Альфа Ромео», а с 2024-го — в «Феррари».

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