Монтойя — о победе Хэмилтона в Испании: разрушила представление, что «Мерседес» непобедим

Экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя отреагировал на первую победу 41-летнего Льюиса Хэмилтона в «Феррари» на Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«Победа Льюиса Хэмилтона разрушила представление о том, что «Мерседес» непобедим. Люди взволнованы, потому что кто-то бросил вызов «Мерседесу». Теперь появилось другое измерение. Теперь у вас также есть старый парень, который, как все думали, закончился, и он снова создаёт импульс в «Феррари».

Хэмилтон претендент на титул? Нам нужно подождать до Спа, чтобы получить более ясную картину. На данный момент надёжность «Феррари», безусловно, лучше. Но они знают, что уступают в мощности», — приводит слова Монтойи издание GPblog.