Монтойя — о победе Хэмилтона в Испании: разрушила представление, что «Мерседес» непобедим
Поделиться
Экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя отреагировал на первую победу 41-летнего Льюиса Хэмилтона в «Феррари» на Гран-при Барселоны-Каталуньи.
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719
«Победа Льюиса Хэмилтона разрушила представление о том, что «Мерседес» непобедим. Люди взволнованы, потому что кто-то бросил вызов «Мерседесу». Теперь появилось другое измерение. Теперь у вас также есть старый парень, который, как все думали, закончился, и он снова создаёт импульс в «Феррари».
Хэмилтон претендент на титул? Нам нужно подождать до Спа, чтобы получить более ясную картину. На данный момент надёжность «Феррари», безусловно, лучше. Но они знают, что уступают в мощности», — приводит слова Монтойи издание GPblog.
Комментарии
- 24 июня 2026
-
00:12
- 23 июня 2026
-
23:59
-
23:25
-
22:56
-
22:22
-
21:58
-
21:15
-
20:59
-
20:23
-
19:59
-
19:23
-
18:58
-
18:31
-
17:57
-
17:10
-
16:49
-
16:14
-
15:59
-
15:36
-
14:57
-
14:45
-
13:38
-
13:19
-
12:54
-
12:46
-
11:21
-
10:57
-
10:39
-
10:09
-
09:42
-
00:40
-
00:28
-
00:02
- 22 июня 2026
-
23:40
-
22:58