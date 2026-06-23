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Монтойя — о победе Хэмилтона в Испании: разрушила представление, что «Мерседес» непобедим

Монтойя — о победе Хэмилтона в Испании: разрушила представление, что «Мерседес» непобедим
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Экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя отреагировал на первую победу 41-летнего Льюиса Хэмилтона в «Феррари» на Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Победа Льюиса Хэмилтона разрушила представление о том, что «Мерседес» непобедим. Люди взволнованы, потому что кто-то бросил вызов «Мерседесу». Теперь появилось другое измерение. Теперь у вас также есть старый парень, который, как все думали, закончился, и он снова создаёт импульс в «Феррари».

Хэмилтон претендент на титул? Нам нужно подождать до Спа, чтобы получить более ясную картину. На данный момент надёжность «Феррари», безусловно, лучше. Но они знают, что уступают в мощности», — приводит слова Монтойи издание GPblog.

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