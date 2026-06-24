«Уважаю тех, кто живёт ностальгией». Алези — о регламенте Формулы-1 в сезоне-2026

62-летний французский автогонщик итальянского происхождения Жан Алези высказался о машинах Формулы-1 в сезоне-2026.

— А что скажешь о новом регламенте?

— Скажу, что я уже в солидном возрасте, как и ты. Когда мы с тобой ходили в автосалон в Сассуоло или Модену 35 лет назад, мы не находили там таких машин, как сейчас! Технологии изменились. Требовать, чтобы пилоты Формулы-1 управляли так, как управлял я, бессмысленно. Я уважаю тех, кто живёт ностальгией, но как можно отвергать прогресс только в гонках? Я в свои времена не пилотировал «Феррари» Лауды, в конце концов. А если кто-то, кто не согласен со мной, думает, что я говорю это, потому что я посол Формулы-1, ну что ж, очевидно, он меня не знает, — приводит слова Алези Лео Туррини на своём сайте.