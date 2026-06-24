Хэмилтон: искренне верил в своё решение присоединиться к «Феррари»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поблагодарил своих болельщиков за поддержку в сложный период карьеры и заявил, что не сомневался в решении присоединиться к итальянской команде.

«Точно буду вспоминать этот момент и думать: «Чёрт, жаль, что я не нашёл правильных слов». Как вообще подобрать слова, чтобы описать эмоцию, которая превосходит даже самые смелые мечты?»

Искренне верил в своё решение присоединиться к «Феррари». Искренне верил, чего может добиться эта команда и чего мы можем добиться вместе. Знаю, всё началось с огромного воодушевления, а затем пришли сомнения и волна негатива, которая сопровождала меня на протяжении всего года.

Мне действительно кажется, что в прошлом году мои болельщики буквально спасли меня. То же самое касается моей семьи и друзей, которые оставались рядом на протяжении всего этого времени. А затем начался новый сезон, новый год. Произошло огромное количество перемен за кулисами, которые позволили мне оказаться в том положении, в котором нахожусь сегодня.

Испытываю огромную благодарность. Огромную гордость. И очень горжусь людьми, с которыми работаю. Они невероятно увлечены своим делом, очень скромны и очень добры», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.