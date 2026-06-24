В «Хонде» объяснили, почему этап в Австрии станет особым испытанием для моторов

Главный инженер «Хонды» Синатора Орихара рассказал о сложностях, с которыми производители силовых установок могут столкнуться на предстоящем Гран-при Австрии.

«Трасса «Ред Булл Ринг» расположена в горах на большой высоте над уровнем моря. Это означает, что турбокомпрессору приходится работать интенсивнее, чем на большинстве других трасс.

Когда использовался MGU-H, на этой трассе это влияло на объём рекуперируемой энергии. Однако после исключения этого компонента из регламента 2026 года у нас больше нет MGU-H, который помогал бы турбокомпрессору.

Поэтому правильная работа как турбокомпрессора, так и двигателя на большой высоте может стать более сложной задачей. Первое, что мы сделаем в первой тренировке, это проверим поведение турбокомпрессора и двигателя.

Кроме того, на этой неделе ожидается высокая температура на трассе, поэтому охлаждение также станет важным аспектом работы. Ещё одной особенностью автодрома является его короткая конфигурация. Несмотря на небольшую длину круга, здесь есть три довольно длинные прямые, которые предъявляют серьёзные требования к силовой установке», — приводит слова Орихары издание GPblog.