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Монтойя назвал фактор, который негативно влияет на результаты Расселла

Монтойя назвал фактор, который негативно влияет на результаты Расселла
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Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что неопределённость вокруг будущего Джорджа Расселла в «Мерседесе» оказывает негативное влияние на его выступления.

«На мой взгляд, больше всего с психологической точки зрения Джорджу помог бы новый контракт с «Мерседесом». Даже если он говорит, что это не имеет значения, могу вас заверить: для него это очень важно, это негативно влияет на его результаты. Для меня самого быть в ситуации с истекающим контрактом было полным дерьмом», — приводит слова Монтойи издание FormulaPassion.

Напомним, текущий контракт Джорджа Расселла рассчитан до конца 2026 года. Соглашение команды с его напарником Андреа Кими Антонелли также рассчитано до конца текущего сезона

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