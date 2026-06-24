Восковую фигуру Ландо Норриса установили в музее мадам Тюссо

Действующий чемпион и пилот Ландо Норрис поделился впечатлениями от своей новой восковой фигуры, которая появится в лондонском музее мадам Тюссо этим летом.

Фото: Из личного архива Норриса

«Увидеть готовую фигуру и стоять рядом с ней довольно сюрреалистично. Такое ощущение, будто смотришь на другую версию самого себя. Я привык видеть себя на фотографиях, видео или в отражении зеркала, но здесь это я в трёх измерениях. Художники действительно идеально передали детали. Фигура выглядит невероятно реалистично.

Я также хотел передать один из своих гоночных комбинезонов, чтобы болельщики могли вблизи увидеть вещь, которую я действительно использую во время гонок. Это помогает сделать фигуру максимально реалистичной. Не могу дождаться, когда все смогут увидеть её этим летом в Лондоне. Надеюсь, всем понравится», — приводит слова Норриса RacingNews365.