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Шумахер заявил о возможном уходе главного инженера «Ред Булл»

Шумахер заявил о возможном уходе главного инженера «Ред Булл»
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер сообщил, что главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган может покинуть команду.

«Это то, что я слышал. Конечно, не нахожусь внутри команды и не знаю всех деталей, но меня удивило, когда он сказал что-то вроде: «Мы знаем Макса, всё не так плохо, нужно смотреть на ситуацию в перспективе». Это был первый раз, когда кто-то осмелился ему немного возразить», — приводит слова Шумахера нидерландская редакция портала RacingNews365.

Монаган работает в «Ред Булл» с 2005 года и занимает должность главного инженера команды.

Ранее коллектив уже покинули бывший руководитель Кристиан Хорнер и конструктор Эдриан Ньюи. Кроме того, ранее сообщалось, что после окончания сезона 2027 года команду покинет и гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе.

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