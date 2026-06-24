Бриаторе: Рон Деннис полностью недооценил Хэмилтона

Руководитель «Альпин» Флавио Бриаторе считает, что экс-глава «Макларена» Рон Деннис поначалу недооценивал талант Льюиса Хэмилтона, который в будущем завоюет чемпионский титул за британскую команду.

«Рон Деннис полностью недооценил Хэмилтона. Помните, Рон Деннис тогда забирал одного из моих гонщиков. Он считал, что Хейкки Ковалайнен — суперзвезда. Я отпустил его к нему, потому что сам не верил, что он суперзвезда. В итоге у них оказались два гонщика: Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон. И уже после одной гонки Рон Деннис понял, насколько быстрым был Хэмилтон», — сказал Бриаторе в подкасте Beyoud The Grid.

Хэмилтон дебютировал в Формуле-1 в составе «Макларена» в 2007 году. В своём первом же сезоне британец до последней гонки боролся за титул, отстав от победившего Райкконена на одно очко, а год спустя стал чемпионом мира.