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Баньяя покинет «Дукати» по окончании сезона-2026

Баньяя покинет «Дукати» по окончании сезона-2026
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Итальянский гонщик Франческо Баньяя покинет заводскую команду «Дукати» по окончании сезона MotoGP-2026, сообщает пресс-служба. Гран-при Валенсии станет последним этапом, который двукратный чемпион мира проведёт в составе команды.

Баньяя присоединился к «Дукати» в 2019 году, дебютировав в MotoGP. Вместе с итальянской командой он добился главных успехов в карьере, выиграв чемпионские титулы в 2022 и 2023 годах.

Именно Баньяя вернул «Дукати» чемпионство спустя 15 лет после триумфа Кейси Стоунера в сезоне-2007. За время выступлений за команду итальянец одержал 31 победу, 62 раза поднимался на подиум и завоевал 28 поул-позиций.

В «Дукати» отметили, что сотрудничество с гонщиком стало одним из самых успешных проектов в истории команды. Стороны намерены сохранить профессиональные отношения до конца нынешнего чемпионата и приложить максимум усилий, чтобы завершить совместную работу на высокой ноте.

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